Биробиджан, , 08:09 — REGNUM За сутки коронавирусом заразились 69 жителей Еврейской автономной области, в списки погибших внесены трое. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM 23 марта предоставил оперативный штаб региона по коронавирусу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего лечение от COVID-19 в ЕАО проходят 1382 человека, 175 из них находятся в стационарах. В госпиталях свободна почти половина коечного фонда. Пневмония диагностирована у 110 пациентов, в том числе у 20 детей. 17 несовершеннолетних находятся в больнице, одному из них ещё нет года.

За время пандемии от коронавирусной инфекции в ЕАО скончались 775 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии количество выявляемых новых случаев заражения коронавирусом снижается, но медленно. По данным на 23 марта суточный прирост заболевших составил 392 человека, госпитализированы — 37.