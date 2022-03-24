Ульяновская область, , 07:38 — REGNUM В Ульяновской области при снятии большинства ковидных ограничений продлили действие режима повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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С учётом спада выявляемых случаев заражения коронавирусом и достижения коллективного иммунитета в Ульяновской области отменили ряд ограничений с 24 марта, но при этом срок действия режима повышенной готовности продлили до 1 мая 2022 года.

Кроме того, в Ульяновской области с учётом рекомендаций Роспотребнадзора сохраняется масочный режим, а для предприятий сферы услуг остаются обязательными проведение бесконтактной термометрии посетителей и использование средств обеззараживания воздуха.

В больницах возобновляются плановая госпитализация и диспансеризация. Что касается больных, то открыть больничный лист они могут дистанционно, но закрывать его будут после очного осмотра терапевта. Медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа жителями будет инициировано при появлении симптомов заболеваний.

Отметим, что 6 марта в Ульяновской области отменили QR-коды, 24 марта сняли ограничения при проведении концертов и спортивных соревнований.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 954 432 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в регионе выявлено 540 носителей новой коронавирусной инфекции, что на четыре случая меньше, чем 22 марта (544 случая). Всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 192 019 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечился 183 731 житель, умерли 4527 ковидных больных.