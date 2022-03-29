Волгоград, , 15:15 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 455 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода. Новые случаи заболевания COVID-19 подтверждены в 33 районах региона.

Экспресс-тест на COVID-19 Https://www.volgograd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 208 827 человек. Выздоровели 196 358 жителей, скончались от осложнений 6 713 пациентов. Лечатся в стационарах амбулаторно 5 756 волгоградцев.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 84 человека.