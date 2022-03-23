Курган, , 16:18 — REGNUM В Курганской области за сутки на 23 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 44 человека, выписались по выздоровлении 1014. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Хакаские врачи Mz19.ru

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Всего за сутки выявлен 253 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 23 марта выявлено 99 383 случая заражения коронавирусом, выздоровели 95 602 человека, скончались 1327 пациентов (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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