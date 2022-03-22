Оренбург, , 12:22 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализированы 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на 68 больше, чем днем ранее, сообщает 22 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время стационарах находится 501 человек, из них 124 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента. Еще 306 пациентов получают кислородную поддержку.

За сутки из больниц выписали 1727 оренбуржцев. Зафиксировано семь смертей по причине COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 207 917 заражений коронавирусом. За 21 марта отмечено 402 случая. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается.

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