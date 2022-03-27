Абакан, , 12:06 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались женщина и мужчина в возрасте 68 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 344 летальных случая, а общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2344.

По состоянию на 27 марта, в ковидных стационарах республики лечатся 193 пациента, шесть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 412 носителей коронавируса.