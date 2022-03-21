Сеул, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 21 человек. Об этом 21 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 21 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 928 084 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 30 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 458 242 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 489 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 370 843 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 209 169 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 9 582 815.

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