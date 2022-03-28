Шанхай, Китай, , 08:14 — REGNUM Власти китайского Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Об этом 28 марта сообщили в городской администрации.

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Так, частичный локдаун в новом районе Пудун будет действовать до 1 апреля. В некоторых частях района Пуси ограничительные меры продлятся до 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация парка развлечений Disneyland в китайском Шанхае объявила о временной приостановке работы парка с 21 марта из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в городе.

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