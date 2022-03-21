Москва, , 12:04 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 29 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 31.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 456 человек.

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