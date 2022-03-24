Подгорица, , 19:36 — REGNUM За последние 24 часа в Черногории два человека умерли от ковида, при этом зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число активных случаев заболевания в стране составляет 707. За сутки выздоровели 110 человек.

Несколько дней до этого в Черногории не регистрировали смертей от ковида.