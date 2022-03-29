Курск, , 16:10 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 48 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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29 марта зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 113 тыс. 116 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления 104 тыс. 641 пациент, в том числе 465 — за последние сутки.

Всего скончались 2375 человек. Подтверждено три новых летальных случая.