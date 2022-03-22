Самара, , 09:39 — REGNUM Обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах сохраняется в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Масочный режим Duma.gov.ru

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса.

«Сохраняется обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, гигиены рук, режима дезинфекции, необходимость входной термометрии. Эти меры также работают на сокращение риска распространения COVID-19», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в регионе на протяжении последних месяцев распространены грипп, аденовирусная инфекция и парагрипп. Уменьшается заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ.

По информации министра здравоохранения области Армена Беняна, на дому получают лечение 6502 пациента с COVID-19, а 1984 пациента с COVID-19 и подозрением на него лечатся в условиях стационара (это на 25% меньше, чем на минувшей неделе), существенно уменьшился расход кислорода.

В регионе возвращается в обычный режим работа поликлиник и скорой помощи, уменьшается число как инфекционных, так и общих обращений, и вызовов. Коечный фонд постепенно переводят в штатный режим.

Согласно данным на 21 марта в регионе за сутки госпитализировано 66 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в медучреждениях Самарской области запас лекарств при текущем уровне заболеваемости хватит более чем на полгода.