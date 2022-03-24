Курск, 24 марта 2022, 14:46 — REGNUM В Курске вернётся к плановой работе перепрофилированная в ковид-госпиталь городская больница № 6. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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После выписки всех больных COVID-19 в больнице провели дезинфекцию и косметический ремонт в отделениях, заменили сантехнику, выполнили профилактические работы по обслуживанию кислородной системы. В больнице начнут действовать два терапевтических отделения, пульмонологическое и акушерское отделения и центр профессиональной патологии — всего 170 коек.