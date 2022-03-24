Курск, , 14:46 — REGNUM В Курске вернётся к плановой работе перепрофилированная в ковид-госпиталь городская больница № 6. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

После выписки всех больных COVID-19 в больнице провели дезинфекцию и косметический ремонт в отделениях, заменили сантехнику, выполнили профилактические работы по обслуживанию кислородной системы. В больнице начнут действовать два терапевтических отделения, пульмонологическое и акушерское отделения и центр профессиональной патологии — всего 170 коек.

«За время работы с пациентами с коронавирусом в больнице значительно обновилось оборудование: закуплены новые функциональные кровати, мебель, передвижной рентген, УЗИ-аппарат, компьютерный томограф, обновлено реанимационное оборудование. Всё это мы будем использовать и для плановой помощи. Работа с коронавирусом была очень напряжённой, сейчас мы испытываем радостные чувства, что сможем оказывать плановую помощь», — прокомментировала главврач Светлана Бабичева.