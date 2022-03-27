Тюмень, , 12:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 977 вылечившихся ковидных пациентов, 34 госпитализировано с COVID-19. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 27 марта коронавирус выявили у 362 тюменца. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 марта коронавирус выявили у 184 894 человека, выздоровели 172 425 пациентов, скончались 4205 (на шесть человек больше, чем днём ранее).

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