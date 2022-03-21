Ижевск, , 10:40 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 610 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 549 830 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 19 и 20 марта, вакцинировались 74 жителя республики. Второй компонент препарата получили 275 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 727 человек. 130 144 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие дни — 562 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 680 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 320 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 161 262 случая заражения коронавирусом, из них 295 — за минувшие сутки.

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