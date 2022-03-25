Владивосток, , 06:59 — REGNUM В Приморье отмечается снижение заражений коронавирусной инфекцией — за минувшие сутки выявлены 273 случая, выздоровел 551 пациент, три человека скончались. В краевом минздраве отмечают, что пока COVID-19 не побежден, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Показатели заболеваемости сохраняются, поэтому резервный коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией остается.

«Мы видим, что суточное количество заболевших снижается, но я обращаю внимание на то, что показатель в 300 заболевших в 2020 году мы фиксировали на пике заболеваемости. Да, мы действительно выходим из «пятой волны», но я не могу сказать, что она завершилась», — сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В стационарах коечный фонд поэтапно переводится в привычный режим оказания плановой помощи. В поликлиниках сокращается количество инфекционных кабинетов и выездных бригад.

Медики призывают пройти профилактические осмотры всем, кто переболел COVID-19. Особое приглашение — женщинам, которые 2−3 года не делали маммографию.

Читайте также: Новый штамм коронавируса добрался до Коми

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми зарегистрированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «Стелс-омикрон».