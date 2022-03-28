Омск, , 12:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 243 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 23 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 202 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 194 049 человек. За сутки коронавирус победили 98 омичей.

Напомним, 27 марта в регионе был выявлен 251 случай заражения, выздоровели 308 человек.

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