Омск, , 12:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 338 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 200 751. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализация за сутки потребовалась 16 ковид-пациентам (20 марта — 13), выздоровели 204 пациента. Общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 191 311 человек.

Напомним, 20 марта в регионе выявили 345 носителей коронавируса, выздоровели 412 человек.

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