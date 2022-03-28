Лениногорск, Татария, , 13:44 — REGNUM В Татарии завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы города Лениногорска по обвинению в получении взяток, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено в прокуратуру, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Сертификат о прививке от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По версии следствия, с октября 2021 года по январь 2022 года обвиняемая, являясь заведующей одним из фельдшерско-акушерским пунктов Лениногорского района республики решила преступить закон и обогатиться. Молодая девушка нашла пять местных жителей, пожелавших получить сертификат о вакцинации от COVID-19 без фактической иммунизации, и внесла ложные сведения о проведенных вакцинациях в федеральный регистр. Обвиняемая выдала гражданам сертификаты с QR-кодами, получив за свои услуги денежное вознаграждение в сумме более 25 тыс. рублей. Девушка полностью признала свою причастность к совершению преступлений.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров, которая получала вознаграждение от 2 до 4 тыс. рублей, при этом не вакцинируя жителей. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам.

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