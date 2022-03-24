Канберра, , 10:39 — REGNUM Ежегодно в Австралии будет производиться до 100 миллионов доз мРНК-вакцин от COVID-19. Это стало известно 24 марта после того, как правительство штата Виктория, федеральное правительство страны и производитель вакцин Moderna заключили 10-летнюю сделку по созданию нового завода по производству препарата в Мельбурне, передает телеканал Nine News.

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Стороны достигли договоренности о строительстве завода, который может производить вакцины от COVID-19 и других заболеваний, например таких как грипп. Ожидается, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскроет более подробную информацию о соглашении, разработанном для «защиты Австралии от пандемии», позже 24 марта.

Ожидается, что строительство предприятия начнется к концу года, и есть все основания полагать, что завод произведет свои первые вакцины уже в 2024 году.

Директор государственного научного агентства CSIRO доктор Роберт Гренфелл сказал, что заключение сделки является «отличной новостью для всей Австралии».

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