Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все скончавшиеся были старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 2956 жителей республики.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 133 850 (+143). Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 115 019, в том числе 1011 за последние сутки.