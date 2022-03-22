Симферополь, , 11:16 — REGNUM В Республике Крым в коронавирусные стационары госпитализированы ещё 60 человек. Данные за сутки опубликовал 22 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 21 марта, сообщалось о 64 госпитализированных пациентах с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе было подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом, это на 18 меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после ковида ещё 387 человек. Подтверждена смерть ещё девяти ковид-пациентов.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 174 887 случаев заражения коронавирусом. В больницы региона попали 57 472 человека. Выздоровевшими признаны 165 648 пациентов. Спасти не смогли 5 041 крымчанина.