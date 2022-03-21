Великий Новгород, , 12:07 — REGNUM За прошедшие сутки стационары Новгородской области пополнил только один пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом 21 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на семь человек меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за прошедшие сутки выявили 84 случая заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем за 19 марта. В области уже четвертые сутки подряд выявляют менее ста случаев заболевания ковидом в день.

При этом от COVID-19 в регионе не выявили ни одного случая смерти. Такой показатель в Новгородской области держится уже третьи сутки подряд.

Количество переболевших ковидом за сутки пополнилось на 86 человек, что на пять пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика выздоровлений в регионе резко сократилась, более чем в девять раз.

С начала действия пандемии в Новгородской области выявили 96 187 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 в регионе 980 пациентов, а выздоровели 92 189 человек.

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