Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1513 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 294 случая заражения коронавирусом (всего — 248 367 случаев), 388 человек выздоровели (всего — 227 194 человека), скончались девять пациентов (всего — 5262 пациента).

В реанимации находятся 192 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.