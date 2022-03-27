Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждён 771 случай заражения коронавирусом, выздоровели 863 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений за сутки подтверждено в Ростове-на-Дону (162), Таганроге и Шахтах (по 40), Волгодонске (35), Неклиновском (26), Белокалитвинском (23), Миллеровском (22), а также Сальском, Зерноградском и Октябрьском (по 21) районах. Чуть более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, около 15% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё три женщины в возрасте от 74 до 88 лет и четверо мужчин в возрасте от 56 до 83 лет.

Всего в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 359 904 человека, выписаны с выздоровлением 341 623 человека. С COVID-19 не справились 10 711 пациентов.

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