Владимир, , 14:09 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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21 марта выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусом — на 17 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 145 тыс. 784 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 116 тыс. 319 пациентов, в том числе 972 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3316 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.