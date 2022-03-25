Новосибирск, , 07:18 — REGNUM Решение о снятии масочного режима в Новосибирской области может быть принято на заседании оперативного штаба в понедельник, 28 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Масочный режим Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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По его словам, решение будут принимать, исходя из текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области отложили решение об отмене обязательного масочного режима.

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