Ульяновск, , 07:45 — REGNUM В Ульяновской области достигнут уровень коллективного иммунитета к COVID-19, план по вакцинации выполнен на 88,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По данным властей, в Ульяновской области прививку от ковида сделали свыше 699 тыс. жителей, что составляет 88,1% от подлежащих вакцинации. Кроме того, более 120 тыс. жителей прошли ревакцинацию. В настоящее время в регионе в наличии 180 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Читайте также: В Ульяновской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду

Глава региона Алексей Русских на заседании отметил, что с «приходом весны в регионе наметилась стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19», в то же время призвав жителей не терять бдительность, «продолжать соблюдать все меры санитарной безопасности и вакцинироваться».

По последним данным федерального оперативного штаба (на 18 марта), показатель коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 59,3% (в РФ — 51,7%). Напомним, что 11 марта данный показатель составлял 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2022 года в Ульяновской области отменили QR-коды. С 24 марта отменяются ограничения по наполняемости залов при проведении концертных и спортивных мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области продлили режим повышенной готовности