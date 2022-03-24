Париж, , 15:34 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции вызвала значительный рост смертности во Франции, передает BFM TV.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На сегодняшний день во французских больницах регистрируется в среднем 100 смертей, связанных с COVID-19. Таким образом, пандемия продолжает убивать и оказывать значительное влияние на смертность в стране.

По данным yационального института демографических исследований, в 2021 году во Франции умерли 657 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «продовольственного талона».

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