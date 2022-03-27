Москва, , 06:20 — REGNUM На будущей неделе должны начаться клинические исследования поливалентной вакцины от COVID-19, созданной на основе сразу нескольких штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 27 марта рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический, «Омикрон» и «Дельта», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, ранее замдиректора центра Денис Логунов сообщил, что часть новой поливалентной вакцины, в которой за основу будет взяты классическая разновидность или штамм «Дельта», будет способна защищать от новых разновидностей SARS-CoV-2, а часть на основе «Омикрона» — от заражения штаммами нового вируса, которые мутировали из этого варианта.