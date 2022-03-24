София, , 20:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 1552 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальным данным, в целом по стране сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. При этом очаги инфекции фиксируются в Софии, Варне, Димитровграде, Смоляне и других городах. Сообщается о смерти 25 человек.

По состоянию на 24 марта, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,13 млн. Из них умерло 36 375 пациентов.