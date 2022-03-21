Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 марта с начала пандемии провели 5 605 700 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 166,6 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 3841 тест на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 21 марта сократился и составил 25%. Коэффициент распространения инфекции увеличился до показателя 0,96.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2333 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 368 217 человек на утро 21 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 84 жителя области, накануне в больницы попали 129 человек.

С начала пандемии в регионе выявлен 399 531 случай заражения коронавирусом, из них 893 — за минувшие сутки.

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