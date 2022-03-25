Канберра, , 09:08 — REGNUM Ревакцинация от COVID-19 четвертой дозой вакцины была рекомендована Австралийской технической консультативной группой по иммунизации (ATAGI). 25 марта в надзорном ведомстве сообщили, что это коснется четырех групп риска, передает телеканал Nine News.

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Новое правило распространяется на пожилых австралийцев в возрасте 65 лет и старше, австралийцев из числа коренных народов континента в возрасте старше 50 лет, постояльцев домов престарелых и лиц с ограниченными возможностями, а также на людей с ослабленным иммунитетом старше 16 лет.

В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег Хант подтвердил на пресс-конференции, что ревакцинация четвертой дозой начнется 4 апреля. Он также отметил, что на тот же день запланировано начало кампании по иммунизации населения от сезонного гриппа.

Сделать четвертую прививку от COVID-19 можно по истечению шести месяцев после получения третьего компонента.