Тбилиси, , 10:52 — REGNUM В Грузии с 28 марта отменяют почти все карантинные меры. Об этом заявил на брифинге начальник оперштаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

На свободе Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Он сообщил, что отменяется ограничение на количество посетителей в пунктах общепита, на спортивных, творческих и других мероприятиях. Сотрудникам предприятий, работавшим в дистанционном режиме, разрешено возвращаться на свои рабочие места.

Также отменяется обязательный режим самоизоляции и ПЦР-тестирование для тех, кто прибывает из-за границы. Маски разрешено не носить на улице.

При этом масочный режим в помещениях и общественном транспорте сохраняется. За это продолжат штрафовать на 20 лари (около $6).