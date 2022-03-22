Архангельск, , 16:24 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 248 носителей коронавируса, госпитализировано 38 пациентов с COVID-19, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших: 47 архангелогородцев, 32 жителя Вельского района, 17 жителей Котласа. По 16 новых случаев выявлено в Холмогорском и Красноборском районах, по 15 — в Северодвинске и Пинежском районе. Случаи заболевания зарегистрированы также в Устьянском, Шенкурском, Онежском, Лешуконском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в России число заболевших ковидом пополнили 26 394 человека.