Саранск, , 18:18 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 210 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 60 941 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

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Всего в регионе подтвердили 64 483 случая заражения коронавирусом, из них 121 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1330 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 25 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии до настоящего момента сделали прививку от коронавируса 72% взрослого населения региона. План вакцинации от COVID-19 выполнен на 90%.

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