Абакан, , 10:28 — REGNUM Ещё три пациента с COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 23 марта в республиканском правительстве.

Аппарат ИВЛ Rk.gov.ru

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Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (71 год, 80 лет) и 80-летний мужчина.

С начала 2022 года в республике скончались 334 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 112 человек.

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