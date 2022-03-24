Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 821 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 1007 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (175), Таганроге (55), Шахтах (45), Волгодонске (34), Неклиновском (31), Белокалитвинском (25), Сальском (24) районах, Азове (22), а также Аксайском, Зерноградском районах и Новочеркасске (по 21). 26% носителей инфекции — люди старше 66 лет, чуть менее 13% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё восемь мужчин в возрасте от 47 до 92 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 357 349 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 338 464 пациента. За весь период жертвами COVID-19 стали 10 683 жителя донского региона.

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