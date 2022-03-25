Рим, , 22:05 — REGNUM Прокуратура Рима подозревает комиссариат по борьбе с распространением эпидемии в закупке в Китае 800 миллионов нелегально произведенных и небезопасных для здоровья масок, передают национальные СМИ 25 марта.

Маски ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Сумма сделки, заключенной в 2020 году, составила 1,25 млрд евро.

Занимавший тогда пост комиссара Доменико Аркури, а также один из его сотрудников и несколько предпринимателей могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.