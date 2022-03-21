Москва, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 098 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 21 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 534 143 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 730 020.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 21 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 29 человек.

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