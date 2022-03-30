Тирана, , 07:08 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1147 человек выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончался не один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 140. Об этом сообщило вечером 29 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Влёра, Албания Constatine H

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 529 случаев заражения коронавирусом, 269 603 человека излечились, скончались 3493 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 12 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 434, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около половины — 256 — выявленных активных случаев заражения приходится на Тирану.