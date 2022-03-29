Сеул, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1616 человек. Об этом 29 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 29 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 944 767 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 5034 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 478 548 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 36 667 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 667 018 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 347 554 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 12 350 428.

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