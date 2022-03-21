Скопье, , 21:09 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 965 образцов выявили 64 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 — повторные. Также в стране зарегистрировали 296 случаев выздоровления. Об этом 21 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Флаг Северной Македонии

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По последним данным, за сутки в стране скончались два пациента с COVID-19, зарегистрированы два произошедших ранее летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 303 418 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9184, 292 344 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1890 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 214 носителей коронавируса