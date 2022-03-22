Белгород, , 11:49 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 87 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе.

Анализы на коронавирус Mos.ru

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По данным регионального оперштаба, за сутки завершили лечение ещё 997 человек, всего выздоровели 104 908 жителей. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 достигло 124 666.

В стационарах находятся 1 362 пациента, в том числе 41 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 16 277 белгородцев. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 119 человек, из них шесть летальных исходов зафиксировано за последние сутки.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 990 886 жителей, в целом на прививки записались 1 081 977 человек.