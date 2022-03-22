Подгорица, , 22:17 — REGNUM В Черногории меры в школах по ношению защитных масок, вероятно, будут отменены в мае 2022, но длительность занятий останется 30 минут до конца учебного года, сообщил глава института института общественного здравоохранения Игорь Галич.

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«Поэтому мы просим родителей потерпеть еще немного. Если не будет мутации вируса в мае, когда погода будет лучше и когда можно будет проветривать помещения, можно ожидать, что маски будут отменены», — сказал Галич.

Комментируя утверждения родителей о том, что, несмотря на все еще действующие меры, маски в школах почти больше не носят, Галич указал, что такой информацией он не владеет.