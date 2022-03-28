Москва, , 10:37 — REGNUM В настоящее время во всем мире насчитывается свыше 300 биологических лабораторий, которые финансируют США. Об этом 28 марта рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Анна Попова Government.ru

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«Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их ещё больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300», — приводит ее слова РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире страны строят новые объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом.