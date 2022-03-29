Сеул, , 12:57 — REGNUM 29 марта в Южной Корее одобрили использование вакцины от COVID-19 Cominarty производства Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5−11 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Вакцинация (сс) qimono

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По их словам, соответствующее решение было принято принято на основе результатов проверки эффективности и безопасности препарата.

Известно, что детям в возрасте 5−11 лет будут вводить одну треть от взрослой дозы. Кампания по вакцинации детей данной возрастной группы стартует 31 марта.

Напомним, что 23 февраля правительство Южной Кореи впервые одобрило использование вакцины Pfizer для детей.

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