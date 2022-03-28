Казань, , 09:09 — REGNUM В Татарии отменили ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Согласно документу, с 26 марта в республике отменен действующий запрет, ограничивающий работу заведений общепита после 23:00.

Ограничения в республике действовали с конца октября 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии отменить оставшиеся антиковидные ограничения планируют после принятия соответствующих решений на федеральном уровне.

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