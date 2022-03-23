Барнаул, , 12:57 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 23 марта 2022 года за сутки выявлены 424 новых носителей (на 27 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 5689 до 7535 (на 1846 больше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 465 (+16 за сутки) и 209 233 (+392 за сутки) соответственно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тяжелобольных сократилось до 263 (-2 за сутки). Из них 127 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9891 человек, причём 14 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1114 жителя края (-107 за сутки). Кроме этого, 96 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-17 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 265 зараженных коронавирусом (+91 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 258 731 человек, выздоровели 240 972 человека (+671 за сутки).

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