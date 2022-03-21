Ульяновск, , 12:16 — REGNUM В Ульяновской области значительно сократилось суточное число госпитализированных в ковидные стационары и количество вновь заболевших COVID-19. Такую обновлённую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Средства профилактики против ковида Василий Иванов © ИА REGNUM

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По данным на 21 марта, в Ульяновской области всего подтверждено 190 870 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтверждено у 627 жителей. Отметим, что за последнюю неделю суточное число выявляемых случаев заражения снизилось с 793 (за 13 марта) до 627 (20 марта).

Также в регионе в разы сократилось суточное число госпитализаций в ковидные стационары. Если 19 марта в больницы направлен 51 пациент с коронавирусом, то 20 марта — 14.

Напомним, что ранее в Ульяновскую область передана партия лекарств для амбулаторных ковидных больных на общую сумму 12 млн рублей. Между медицинскими учреждениями распределено более 40 тыс. упаковок противовирусных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 947 248 лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 20 марта проведено 2766 исследований.

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